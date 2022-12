O famoso caminhão vermelho da Coca Cola neste Natal tem viajado pelo Reino Unido e permite que as pessoas entrem no espírito festivo com uma garrafa personalizada de Coca-Cola. (…)

Evento chama Coca Cola truck tour 2022

Rio Branco está fora (Brasil também), mas a coca-cola aqui poderia proporcionar algo parecido…

Em tempo: tudo vermelho….😂😂😂

Em tempo 2: Último Natal…🎶🎶

Em tempo 3: título contém ironia…

J R Braña B.