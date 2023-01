Do Gov do Acre – A revitalização está em fase de conclusão. Construído na década de 1960, o prédio histórico sediou o Colégio dos Padres e o Colégio Meta. Com recursos próprios do governo do Acre e do Banco Mundial, já foram investidos mais de R$ 14 milhões na obra. Todo o complexo do futuro museu está orçado em R$ 34 milhões.

(…)

Em tempo: Luciano Hang (Véio da Havan) faz o L…assista…

J R Braña B.