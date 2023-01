Sen Randolfe, líder do governo no Congresso

-ATENÇÃO! Estamos peticionando ao STF pedindo a instauração de um novo inquérito sobre a tentativa de GOLPE de Estado, incluindo o Sr Anderson Torres e o Sr Jair Bolsonaro. Eles não passarão!

Noblat, do Blog do Noblat

-O perigo não passou. Está longe de passar. No domingo dos ataques em Brasília, tudo estava armado com policiais militares e militares da ativa e da reserva para provocar um retrocesso político no país.

E com vocês, a Famila Passos…

Em tempo: cartão corporativo do presidente…isso tem que acabar!…a presidência da república tem que ter legitimidade e garantia para se hospedar e comprar qualquer coisa relacionado ao exercício do mandato e pagar depois…com prazo razoável…dentro dos trâmites normais.

