El Popular, de Lima – La presidenta de la República, Dina Boluarte, acaba de ser denunciada por un grupo de abogados de Arequipa ante la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de “crímenes de genocidio y lesa humanidad ocurridos durante lasprotestas en el país”. La denuncia alcanza también al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

(grupo de advogados da cidade de Arequipa denuncia Dina Boluarte, presidenta tampão que assumiu no lugar do deposto Pedro Castillo. Os crimes,segundo os advogados: genocídio e lesa humanidad)

Denuncian a Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por ‘crímenes de genocidio y lesa humanidad’

Asimismo, la imputación tiene por propósito denunciar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, y a los exministros Pedro Ángulo, César Cervantes y Víctor Rojas (Interior). A todos éstos se les responsabiliza, de alguna u otra forma, de los más de 50 muertos caídos durante las protestas.

La denuncia argumenta que el gobierno decretó el estado de emergencia con el fin de ejecutar “una política sistemática de represión desbordada en contra de la población civil”.

(Estado de emergência elevou a repressão contra os civis)

Em tempo: a história vai contar de forma mais clara em algum dia o que sucedeu de fato com a aquela atitude do presidente Pedro Castillo…que anunciou a dissolução do Congresso para tentar se defender da votação de impeachment…Sem apoio nenhum caiu em menos de 1h após o anúncio feito em rede nacional. Pedro está preso em Lima e sua mulher e filhos estão no México, sob a guarda e proteção do governo Lopez Obrador.

Em tempo 2: em dezesseis meses de governo Pedro Castillo, que enfrentou três pedidos de impeachment, o congresso reacionário do Peru priorizou derrubar todas as leis propostas pelo governo em favor dos trabalhadores.

J R Braña B.

PS: peruanos, com falta de combustível, se socorrem em Assis Brasil, município acreano na fronteira com aquele país.