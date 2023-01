Neste domingo fui sentir o humor dos empregados das Lojas Americanas no shopping Via Verde, aqui em Rio Branco.

Aparentemente tudo como antes no quartel de Abrantes….

Chego perto de duas funcionárias (não sei se tinham ou têm posição dentro da loja)…

-Essa loja vai fechar?

-Nós estamos contratando…

-Contratando?

-Sim…estamos contratando…

-Vocês estão acompanhando as notícias?

-(Silêncio…)

Tá bom…obrigado…

E saí…

Em regra, empregados são os últimos a saber o que se passa nesse tipo de empresa, que tem seus controladores os magnatas brasileiros que moram na Suiça, dois deles, e um na França….e onde a prioridade do momento não é contratar ‘colaboradores'(como cinicamente essas empresas chamam seus funcionários)…mas, sim, contratar as melhores bancas de advogados…porque a coisa não está fácil para as Lojas Americanas.

J R Braña B.