Fico feliz com o reconhecimento do presidente Alckmin e do Ministro Padilha @padilhando meu colega de parlamento, pela referência positiva que fizeram ao meu trabalho quando fui diretora da Secretaria de Produtos de Defesa (SEPROD), que cuida da política e organização dos produtos e da indústria de Defesa, quando estive por dois anos no Ministério da Defesa.