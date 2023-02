Diz Miriam Leitão hoje na sua coluna em O Globo:

Preço impagável do erro econômico

A relação de ministros e funcionários graduados da área econômica, e até de outras áreas, com o Banco Central não é problemática. É cooperativa e franca. Circulei na semana que passou em Brasília e constatei isso na prática. Mesmo assim, o país parece estar vivendo um conflito na economia pela maneira como o presidente da República fala do Banco Central ou sobre temas econômicos. Lula tem se comunicado de forma errática e sem estratégia e provocado muitos ruídos. Como a palavra de um presidente é sempre muito forte, quando ele fala, autoriza outras pessoas do governo, ou do seu partido, a dispararem suas opiniões sobre economia. Nessa torre de babel quem se enfraquece é o ministro da Fazenda. (…)

Em tempo: vejam que a pressão da imprensa é imensa sobre o governo, sobre Lula especialmente, que vem fazendo críticas à política de juros altos do Banco Central….O título de Miriam é uma ameaça velada…mais que isso, uma chantagem política…

Em tempo 2: os erros econômicos de anos a fio no Brasil – sempre na linha neoliberal – fazem até os dias atuais a sociedade pagar o preço por sua própria vida no Brasil….ou seja, o inverso do que diz Míriam Leitão.

Em tempo 3: não creio que Lula vá enfrentar o mercado com mudanças drásticas…não teria respaldo social condizente com a necessidade…embora tenha sido votado por boa parte para fazer isso…

Em tempo 4: o restante do texto de Míriam é desnecessário porque segue na mesma toada de pressionar Lula a seguir o modelo de sempre….e os truques das fontes da mídia comercial são conhecidos.

J R Braña B.