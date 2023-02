Antes do texto:

Governo Lula confirma volta de impostos sobre combustíveis

Segundo comunicado do Ministério da Fazenda à imprensa, a volta da cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis se dará com alíquotas diferentes

Voltar ou não com os mesmos índices de oneração nos preços dos combustíveis….(ICMS, especialmente…)

Essa é a polêmica da hora dentro do governo Lula…

A ala neoliberal do governo (que é maioria) quer o retorno da oneração da gasolina e do etanol, o que implicaria em aumento imediato para o consumidor.

O PT, por meio de sua presidenta e deputada federal Gleisi Hoffmann, diz que se isso ocorrer agora será um desgaste grande e desnecessário para Lula e uma quebra do que ele disse na campanha eleitoral.

Gleisi está certa…como no governo ninguém saiu em defesa da manutenção dos preços, coube ao PT fazer a sua parte politicamente.

Lula está numa sinuca…

Qual a saída?

Segurar a desoneração por mais uns dois ou três meses…que é o tempo do governo Lula mudar mais nomes no Conselho da Petrobras e ter maioria para mudar a política do PPI (a paridade dos preços daqui com os preços internacionais)…feito isso, os impostos em cima do combustível poderão voltar até para ajudar os estados, que foram muito prejudicados com a medida do anti-presidente Bolsonaro….só as perdas do Acre nesse tempo todo já superam os 200 milhões….

Percebam que a imprensa comercial está numa campanha pela reoneração pra ontem…falam até em ‘derrota de Fernando Haddad’ caso a medida não seja tomada o quanto antes…

Nada disso…Fernando Haddad é ministro de um governo e tem que estar sintonizado com a política do governo …ele não perde nada…quem perde é o país e os consumidores com novos aumentos de combustíveis….seja lá por qual motivo for.

A imprensa comercial age como se o governo Lula ainda fosse o governo Bolsonaro, que não mandava em nada e Paulo Guedes pintava e bordava….a serviço do mercado.

É isso…simples.

Em tempo: mas como vocês leram no começo, a decisão de voltar os impostos sobre os combustíveis está tomada…a bolsonarada vai deitar e rolar….a medida vale a partir de quarta, 1 de março.

J R Braña B.