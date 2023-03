Ex-senador, ex-governador e candidato derrotado ao governo do Acre na última eleição, Jorge Viana fez um post na rede sobre a Operação Ptolomeu, fase 3.:

-O nosso Acre virou caso de polícia… Vergonha nacional! Estamos sendo governados por uma quadrilha? Muito triste…Que justiça seja feita!

E postou um vídeo filmado em frente ao escritório do governo do Acre no momento em que a PF fazia batida com a Operação Ptolomeu, 3….abaixo.

Em tempo: JV comanda uma agência ligada ao governo federal, a ApexBrasil, que atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.

J R Braña B.