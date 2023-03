Até tento me conter, mas eles insistem em fazer de seus mandatos um meio para piorar a vida em sociedade….

Leia trecho dessa propaganda parlamentar distribuída hoje às redações locais…

(…)Alan Rick defende CACs no Senado Federal

Senador criticou Decreto 11.366/2023, publicado pelo Governo Federal, suspendendo registros e aquisição de armas por colecionadores, atiradores esportivos e caçadores.

-O Governo Federal quer mascarar sua incapacidade de resolver os problemas da segurança pública e criminalizar os cidadãos que querem tão somente defender sua vida, sua família e sua propriedade.

(…)

Dá vontade de vomitar…Um parlamentar que se diz religioso, crente, evangélico…usar um mandato de senador – SE NA DOR!!!! – para defender armas nas mãos das pessoas.!!!

Olha o argumento picaresco, como dizem os espanhõis….‘Atiradores esportivos’

Um mandato de senador deve ser usado para ajudar reparar a disparidade entre regiões brasileiras e a injustiça vivida pela maioria das pessoas no nosso país…

Um mandato de senador deve ser usado para ajudar o Acre avançar no seu progresso econômico e humano, com cultura de paz….longe de armas e junto à fraternidade, a solidariedade….

O senador evangélico pensa que ainda estamos sob o tacão do governo do terror, que queria um país policial, de milicianos… que felizmente as urnas expurgaram.

Voy a los 60…en abril.

E cada vez mais sem paciência para coisas do tipo…

‘Atiradores esportivos…’

Era só o que me faltava.

Em tempo: é para isso que servem os mandatos da extrema-direita…defender absurdos no parlamento!…é pedagógico…só não aprende quem não quiser.

J R Braña B.