Informa Lauro Jardim, com ajuda do BC

Reservas internacionais cresceram US$ 14,2 bi no governo Lula

Nos 73 primeiros dias do governo Lula, as reservas internacionais do Brasil aumentaram em US$ 14,2 bilhões. De acordo com dados do BC, elas somavam US$ 339 bilhões em 10 de março.