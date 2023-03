Aula de como responder a uma vigarice….

–Marquinhos, bom dia…Seu dízimo está atrasado e você terá que pagar com juros.

–Pastor, com todo respeito, vai tomar no cu…você e seu filho andando de carro novo e a igreja toda se fodendo…e você querendo juros do meu dízimo…

(…)

Grifo meu: Marquinhos…um herói brasileiro que cancelou um vigarista.

J R Braña B.