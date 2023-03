O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, vistoriou na terça-feira (21), o piso da primeira unidade do projeto habitacional “1001 Dignidades”. De acordo com o prefeito esse projeto foi pensado especialmente para atender as famílias que sofreram com a alagação de 2021, famílias que se encontram dependentes de aluguel social, assim como as que estão vivendo em moradias insalubres.

Além de oferecer uma habitação digna a quem precisa, o projeto também beneficia o meio ambiente.

“Estamos tirando algo próximo de 10.000m² de madeira que iria virar fogo, isso vai se transformar em 1001 casas, ou seja, 1001 famílias que serão acolhidas nessas unidades familiares. Os benefícios são grandes, ambiental, social e econômico, pois vai circular um bom número de recursos da prefeitura. O mais importante desse projeto é que ele tem a sustentabilidade econômica, social e ambiental.”

As unidades são compostas por uma sala conjugada com cozinha, dois quartos e um banheiro. O prefeito explica ainda que, as casas são mistas, ou seja, o piso será em concreto com malha de ferro por baixo, e as paredes em madeira.

“Está tudo feito nos mínimos detalhes, com qualidade, tudo pensado para dar o máximo de dignidade para as famílias que vierem morar nessas casas. É uma casa de 42m², acredito que dá tranquilamente para 6 pessoas morarem.”

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – Emurb, trabalha na base dos protótipos, realizando a concretagem e sistema hidráulico das residências, além da infraestrutura necessárias nos terrenos em que serão levantadas as casas, como terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sistema de esgoto.

“Estamos 100% junto com o prefeito! É um grande desafio, que ele propôs, fazer a infraestrutura dos bairros mesmo e a base da casa, que é essa parte de concreto”, afirmou Assis Benvindo, diretor-presidente da Emurb.

#PMRB