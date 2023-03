Após o grande volume de chuvas desde a madrugada desta quinta-feira (23) em Rio Branco, a Prefeitura por meio da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, presta assistência às famílias que tiveram suas residências atingidas pela chuva.

De acordo com o tenente cel. Cláudio Falcão, 20 ocorrências foram atendidas. Dez bairros foram atingidos.

“A partir de 1h da manhã desta quinta-feira (23) até o presente momento as chuvas estão intensas e não cessaram. Nós estamos entre 145 a 150 milímetros de chuva, o que equivale a cada hora chovida a dois dias do mês de março. Nesse momento podemos dizer que já choveu o equivalente a 18 a 20 dias do que é esperado para todo o mês”.

A Defesa Civil emitiu alerta amarelo, pois a previsão para os próximos 3 dias é de 50 milímetros de chuva por dia, o equivalente a todo o mês de março, o que acarretará aumento dos níveis dos igarapés, córregos, sistemas de drenagem, atingindo cada vez mais famílias que estão sendo abrigadas na Escola Álvaro Rocha.

A equipe da Defesa Civil já esteve nos bairros Placas, Calafate, Belo Jardim II, da Paz e Hélio Melo.

Uma equipe da SMCCI está auxiliando com a remoção das famílias.

“A situação pode evoluir e precisar de mais apoio ainda de todas as secretarias municipais para fazer frente a esse momento de dificuldade que passamos”, disse Falcão.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos está responsável pela montagem dos abrigos e o suporte necessário após a remoção das famílias.

“Dar agora a acolhida, o abrigo que nós já montamos e a retirada deles. A gente vai continuar dando todo o suporte no abrigo que está na que é o abrigo”, disse Sandra Maria, gerente do Departamento de Gerencia dos Cras.

#PMRB