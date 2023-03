Ontem, quarta, 22, o presidente Lula esteve aqui na cidade onde estou agora….

Veio lançar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.

E convidou a governadora Raquel Lira (PSDB) para o evento que aconteceu num ginásio do Imbiribeira, colado à Boa Viagem, na zona sul do Recife.

Toda vez que o nome de Raquel era citado a vai cantava no centro…

Raquel pegou o microne…

…Lula se levantou e ficou ao lado dela, como que dizendo…quero ver vocês vaiarem…

…Vaiaram e ficaram de costas enquanto ela falava.

No final, Raquel disse:

-Viva a democracia, viva Fernando Lyra(seu tio), viva Eduardo Campos, viva Miguel Arraes, viva tanta gente que veio antes de nós para garantir que momentos como esse pudessem acontecer nesse dia de hoje.

A vaia cantou de novo…, acredite…!

Lula, muito puto, e com razão:

-A governadora não veio aqui porque quis…ela veio aqui porque foi convidada…e quando a gente convida uma pessoa a gente tem que tratar com respeito…adversário político a gente tem que conviver…o que não dá para conviver é com inimigos…eu acho que quando vocês vaiam a Raquel vocês estão também me vaiando…

É o sectarismo/esquerdismo político, a doença infantil de setores do PT – que grassa em todos os cantos do Brasil e que não ajuda em nada o governo Lula.

J R Braña B.