A prefeita de Rio Branco em exercício, Marfisa Galvão, assinou na manhã desta sexta-feira (24), durante coletiva realizada no auditório da prefeitura, dois decretos que colocam a capital acreana em situação de emergência. Um referente às enxurradas dos igarapés e córregos, e outro a respeito da inundação em decorrência do Rio Acre.

De acordo com o coordenador Municipal de Defesa Civil (Comdec), Tenente coronel Cláudio Falcão, já são mais de 35 horas de desastre onde o volume de água do Rio Acre elevou tanto que a capital passou da escala de média para grande enchente.

“Nós temos milhares de famílias sendo atingidas neste exato momento, como também aquelas que estão sendo atendidas, abrigadas ou levadas para a casa de parentes. Infelizmente o cenário pode piorar porque ainda tem muita água para chegar e previsão de chuvas para os próximos dias, por isso o decreto de emergência pela prefeitura para poder dar mais celeridade no socorro e resposta desses milhares de famílias tanto urbanas quanto rurais que tanto sofrem”, explicou.

O coordenador ainda enfatizou que já são mais de 30 pontos afetados pelo transbordamento de igarapés e do Rio Acre. Ele explicou que a Defesa Civil com o apoio de todas as secretarias municipais está atuando dia e noite em parceria com o Corpo de Bombeiros e o Governo do Estado a fim de minimizar ao máximo os desastres ocorridos.

“Enquanto não reestabelecermos o cenário e voltarmos à normalidade, a Defesa Civil continuará de prontidão 24h por dia e 7 dias por semana para poder levar o melhor atendimento a comunidade de Rio Branco que sofre nesse momento. Todos os municípios que estão com muitas chuvas e são a montantes, deságuam na capital e sofreremos os impactos de todos, inclusive o afluente Riozinho do Rola, cada centímetro na vertical pode significar quilômetros na horizontal”, enfatizou.

Segundo a prefeita em exercício, já são mais de 30 mil pessoas atingidas na capital acreana instaurando uma verdadeira calamidade pública. Ela enfatizou que a assinatura dos decretos vem para justificar os gastos da atenção necessária aos atingidos e também para recorrer a mais recursos perante o Governo Federal.

“Esse decreto será publicado hoje por seu caráter de urgência, teremos o auxílio do Governo Federal que já entrou em contato com o prefeito Tião Bocalom que nos informou. Além disso, os ministros do Desenvolvimento Social e da Casa Civil do Presidente da República se comprometeram que assim que os decretos chegassem em suas mãos, eles dariam agilidade no suporte financeiro para o município”, disse.

Marfisa, ainda enfatizou que o apoio do Governo do Estado tem sido fundamental para garantir esse suporte às famílias atingidas, além de empresas e municípios que têm entrado em contato para prestar auxílio. Ela ainda disse que, neste momento de dificuldade, a solidariedade deve se fazer presente.

“É muito importante falarmos sobre esses pontos de doações, a Prefeitura de Rio Branco aqui no centro é um ponto, quem quiser doar roupas para adultos e crianças, brinquedos, sapatos ou alimentos, pode estar vindo. O outro ponto é na SASDH localizada na Estrada do Aviário, que está com uma equipe pronta para receber as doações. O prefeito Tião Bocalom pediu que falássemos isso para a população, pois têm muitas pessoas querendo fazer as doações, por isso a importância dos dois pontos”, esclareceu.

Em tempo: aulas suspensas na capital

