Prefeitura – A Prefeitura de Rio Branco recebeu doação de 1.768 caixas de água mineral com 12 unidades de 510 ml em cada, da Empresa Solar Coca-Cola, nesta quarta-feira (29).

Segundo o responsável pelo Centro de Distribuição da Unidade da empresa na capital, devido ao atual cenário enfrentando pelos moradores em decorrência da enxurrada dos igarapés e da contínua cheia do Rio Acre, a empresa viu a necessidade de prestar auxílio a essas famílias com a doação do equivalente a quase 11 mil litros de água mineral.

O prefeito Tião Bocalom agradeceu a equipe da empresa e destacou que a solidariedade dos rio-branquenses tem surpreendido e sendo de grande ajuda.

“A prefeitura tem feito a parte dela desde o primeiro dia, colocamos R$ 5 milhões para a comprar de água, colchão, sacolão, material de limpeza e outros. Enquanto isso, vimos a sociedade se mobilizar para ajudar e uma das empresas que está nos ajudando é a Coca-Cola. Muito obrigado por essa doação: são mais de 11 mil litros de água mineral, fundamental porque a água de qualidade é vida e saúde. Vamos encaminhar para a SASDH que fará a distribuição diretamente para as famílias”, disse o prefeito.

