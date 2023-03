GE – A partida contra o Santa Cruz ainda não sai da cabeça de Alex Vila Nova. O goleiro do Central falhou nos gols da vitória tricolor por 3 a 1 e, agora, está oficialmente desempregado. O Central, após a partida do último sábado, decidiu pelo afastamento do arqueiro – que, em entrevista exclusiva ao ge, chorou muito, pedindo por uma nova chance no futebol.

“A única coisa que eu queria era encerrar essa situação aí, porque eu preciso desse emprego, preciso disso, eu vivo disso”, suplicou.

(…)

Em nota, o clube caruaruense também insinuou que Alex teria falhado por um suposto envolvimento em esquema de apostas.