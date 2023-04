A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), teve como missão, nesta Semana Santa, a prestação de assistência para mulher grávida acolhida no parque e que deu à luz ao seu terceiro filho.

Agora ela continua sendo assistida pela assistência social e receberá toda a atenção necessária durante sua permanência.

“To muito feliz com meu filho aqui. Só tenho o que agradecer. Eu não tinha nada do meu filho e aqui me deram muita coisa, não tenho o que reclamar”, diz.