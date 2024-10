Defensores do Futuro: DPE/AC promove palestra sobre cidadania digital e direito de imagem na Escola Paulo Freire

Ação educativa promove conscientização sobre segurança digital e direitos pessoais, com orientações práticas e dinâmicas interativas para estudantes

Por Alana Avilar – A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do programa “Defensores do Futuro”, realizou a palestra “Cidadania Digital e Direito de Imagem” na Escola Estadual Paulo Freire, na manhã desta quinta-feira, 31. A palestra foi ministrada pelo diretor jurídico e encarregado de dados da DPE/AC, Madson Rocha, que abordou temas fundamentais para a proteção e o uso seguro das informações no ambiente digital.

O evento contou ainda com a presença do estagiário de psicologia da DPE/AC, Danilo Galvão, e da facilitadora do Sebrae no Acre, Simone Nascimento. Durante a palestra, o encarregado de dados Madson Rocha abordou o uso não autorizado de imagem por terceiros, citando como exemplo as contas de “Spotted”, que têm sido amplamente utilizadas por estudantes em universidades e escolas para divulgar imagens e informações sem consentimento.

Madson orientou os alunos a procurar a Defensoria Pública ou o Ministério Público caso enfrentem problemas relacionados a esse tipo de exposição. Além disso, enfatizou a importância de questionar sempre a necessidade de fornecer dados pessoais em estabelecimentos comerciais, por exemplo, alertando que nem sempre as informações são realmente necessárias e devem ser preservadas.

Ao final, foi realizado um jogo interativo por meio da plataforma Kahoot, envolvendo os alunos em uma dinâmica de perguntas e respostas sobre o conteúdo abordado. A atividade foi um sucesso e reforçou o aprendizado dos temas tratados na palestra, contribuindo para o entendimento de práticas saudáveis e seguras na internet.