G1 – A cidade de Xapuri é uma das oito que declararam situação de emergência por conta da cheia do Rio Acre. No final de março, a União reconheceu a situação no município e agora o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de R$ 123 mil para limpeza de bairros afetados por inundações.

Os recursos serão usados na limpeza urbana dos bairros Sibéria, Centro, Braga Sobrinho e Polo Jequiá.

A cidade também recebeu R$ 250 mil do governo do estado para as ações de limpeza e mais R$ 20 mil do Poder Judiciário, segundo a prefeitura.

