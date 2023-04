Os senadores de extrema-direita Sérgio Moro (aquele que nunca teve provas para condenar Lula) e o filho senador de Bolsonaro(todos eles não têm nome próprio..são apenas filhos do ex-presidente) querem convocar Jorge Viana, presidente da Apex(que cuida das empresas e relações comerciais delas com o estrangeiro) para se explicar no senado.

Bem, segundo o Estadão (jornal paulista), JV mexeu no estatuto da Apex para nomear aliados e também teria suprimido exigência de fluência em inglês para o cargo de presidente (oestadoacre publicou aqui sobre isso).

O curioso não é a convocação….mas os seus autores: Sérgio Moro e Flávio Bolsonaro…

Moro, que foi um juiz federal parcial semianalfabeto e Flávio Bolsonaro, mais conhecido como Flávio Rachadinha(o da Kopenhagen chocolate)….querem enquadrar Jorge Viana diante dos senadores…

Na verdade, querem pôr o governo Lula nas cordas…

Agora, aqui pra nós: JV deu passos maiores do que as pernas antes mesmo de começar a fazer alguma coisa…

E o Lula terá que resolver.

J R Braña B.