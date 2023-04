R7 – O edital que prevê a adesão ou renovação de municípios e do Distrito Federal no Mais Médicos para o Brasil, do Ministério da Saúde, foi publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (18). De acordo com a publicação, serão disponibilizadas 6.252 vagas e os selecionados vão trabalhar durante quatro anos.

(…)

Um dos principais desafios no atendimento às regiões de difícil acesso, que historicamente sofrem com a falta de médicos, é a permanência dos profissionais. Levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostrou que 41% dos participantes do programa desistem em busca de capacitação e qualificação.