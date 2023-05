Da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara:

–Celebramos a agenda oficial do presidente @LulaOficial no Reino Unido, que resultou na doação de R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia. Um fortalecimento importante para o povo brasileiro, especialmente para os povos indígenas, que protegem e cuidam da floresta.

Encontro de Lula com o primeiro-ministro britânico postado pela embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq

(…)

Grifo meu: que esses recursos cheguem aos moradores da Amazônia, que vivem em precárias condições no meio da floresta e nas cidades…que essa grana não seja para deixar bem apenas os ecologistas de Ipanema….os boçais de Ongs improdutivas e funcionáros dos governos locais…

J R Braña B.