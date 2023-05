FSP(para assinantes) – Um grupo de 19 deputados federais do PL alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), censure a Folha e as empresas do grupo Globo e que inclua ambas no inquérito das fake news.

(…)

O sonho desses cidadãos de bem é um dia transformar o Brasil numa teocracia…

Uma ditadura suprema de religião fundamentalista…essas que te enchem o saco diariamente te pedindo dinheiro e te prometendo o inferno, ops, o paraíso…

Não passarão…nunca…!

J R Braña B.