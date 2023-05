O ministro dos Transportes, Renan Filho, convidou o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) para participar da cerimônia de assinatura da ordem de serviços para obras na BR 364. O evento está agendado para a próxima terça-feira (30), em seu gabinete, em Brasília.

Renan Filho informou ao senador acreano que serão assinados dois lotes: o 2, que compreende o trecho de Rio Branco ao Riozinho Andirá, com 53,5 km; além deste, o lote 7, que abrange o trecho do Rio Gregório ao Rio Liberdade, totalizando 62,0 km.

Para Petecão, que vem atuando junto ao governo federal para a recuperação da rodovia, o anúncio dessas obras chega em um momento oportuno e representa um compromisso assumido pelo presidente Lula. Destacou que nos últimos anos houve poucos investimentos na BR 364, resultando em condições quase intransitáveis.

— Nos últimos anos, houve uma escassez significativa de investimentos do Poder Executivo nas rodovias federais do Acre, o que resultou em condições quase intrafegáveis. Infelizmente, é a população que sofre diretamente com essa situação. A assinatura dessas ordens de serviço mostra o compromisso do governo atual em cumprir a promessa feita no início do ano de recuperar a BR — afirmou.

Petecão ressaltou que, ao contrário de estados que dispõem de outras opções rodoviárias, o Acre não tem escolha e depende exclusivamente dessa rodovia para o transporte de passageiros, cargas e, principalmente, alimentos perecíveis.