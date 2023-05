O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, prestigiou na manhã deste sábado (27), o aniversário de 9 anos do conjunto habitacional Cidade do Povo , em alusão ao mês das mães. A prefeitura e o Estado organizaram uma manhã de programação no Centro Comunitário do bairro, que iniciou com atendimentos voltados para a comunidade.

O evento proporcionou aos moradores os serviços de assistência jurídica , por meio da Defensoria Pública do Estado do Acre, assistência social, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), exposição de equipamentos usados pelas forças de segurança pública, além de atividades lúdicas organizadas pelo Centro de Multimeios da Secretaria Municipal de Educação (Seme) e do passeio no Trem da Alegria organizado pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB).

O prefeito Tião Bocalom, disse que apesar do bairro ser administrado pelo o Estado, a prefeitura está empenhada e fazendo o que é de sua competência, que vão desde ruas limpas e pavimentação, até atenção especial para a educação e saúde que são ofertadas aos moradores.

“Essa festa em comemoração aos 9 anos da Cidade do Povo, um local em que temos muitas famílias humildes, mas que tem todo o carinho da Prefeitura e do Governo do Estado porque nós queremos cuidar bem de gente, essas crianças são o futuro da Cidade do Povo e da nossa Rio Branco”, declarou.

