Não há nada de novo sob o sol, dizia o Eclesiastes. Mas há coisas novas sobre as rodas, diria o leitor que se deparasse com a notícia de que a Fiat trouxe de volta um de seus modelos mais lendários, o Topolino, que ganhou uma versão elétrica como homenagem ao seu antigo carro, produzido de 1936 a 1955. Além disso, a nova versão é baseada no Citroën Ami, que chegou a ser apresentado no Brasil, permitindo que pessoas a partir dos 14 anos possam conduzi-lo.

O leitor pode perguntar: por que ressuscitar um carro tão antigo e pequeno? Os veículos elétricos prometem ser mais ecológicos e econômicos do que os movidos a gasolina ou diesel. A Fiat, que já tem o 500 elétrico, quis apostar em um segmento ainda mais compacto e acessível, aproveitando a plataforma do Ami, que na França é classificado como um quadriciclo leve e não exige carteira de habilitação.

A Fiat tem uma história antiga com o nome Topolino. Quando o primeiro 500 saiu, ele ficou conhecido assim porque parecia um ratinho. E ainda por cima, o Mickey Mouse é chamado de Topolino na Itália, aí foi que o apelido colou mesmo.

Por enquanto não se empolgue, se você quer ter um carro elétrico baratinho e bonitinho no Brasil. Ele deve ficar só lá fora…