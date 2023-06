O reforço didático que o governo do estado vem ofertando para os alunos da rede pública chegou ao Bujari. Na manhã desta segunda-feira (5), ao lado do governador Gladson Cameli e do secretário de educação, Aberson Carvalho, o deputado Nicolau Júnior, primeiro secretário da ALEAC, participou da entrega de 2.300 kits destinados aos estudantes das zonas urbana e rural.

A solenidade, que teve também a presença da deputada federal Socorro Neri, do prefeito João Padeiro e da coordenadora do Núcleo da SEE em Bujari, Zilmar Rocha, aconteceu na quadra da escola São João Batista, que atende 1.300 alunos. Bujari tem 21 escolas da rede estadual, 20 na área rural e apenas a São João na zona urbana.

“Nosso alunos andam de ônibus hoje dentro da cidade graças ao trabalho do governador. E agora com a entrega desses kits, teremos nossos estudantes ainda mais motivados”, disse o prefeito João Padeiro.

Nicolau Júnior, antes da solenidade, conversou com professores, coordenadores pedagógicos e estudantes destacando os investimentos da gestão de Gladson Cameli na educação.

“Eu tenho acompanhado o secretário Aberson nas entregas desses kits pelo Acre inteiro. E do mesmo jeito que vocês estão eufóricos aqui, nos outros municípios vi a mesma empolgação. Isso é compromisso materializado na prática e não só no discurso. Fico muito feliz quando presencio um ato igual o de hoje aqui em Bujari”, pontuou Nicolau.

O secretário Aberson Carvalho falou de vários investimentos que a gestão tem destinado para alunos e professores, e lembrou do apoio que a educação tem recebido na Assembléia Legislativa, que votou em tempo recorde o reajuste salarial da categoria.

O governador Gladson Cameli ratificou as palavras do secretário e agradeceu publicamente ao deputado Nicolau Júnior em nome do parlamento estadual, pela forma respeitosa que o legislativo tem tratado o governo.

O governador fez ainda um pedido ao gestor da educação.” Eu quero que esses tablets cheguem também para os alunos do ensino fundamental. Porque nossos alunos da escola pública merecem ter o mesmo ensino da escola particular. Estudem, porque nós estamos trabalhando para preparar o futuro de vocês “, disse o governador.

A SEE informou que faltam ser contemplados com os kits apenas os alunos das cidades de Porto Acre, Santa Rosa e Jordão.

Aleac