Metido a pastor evangélico e a esperto, o DD lajavateiro de Curitiba tem confirmada sua cassação de deputado federal.

(…)(FSP) – A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou a perda do mandato do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) na tarde desta terça-feira (6), após uma reunião realizada na residência oficial da Câmara.

(…)

Grifo meu: o lavajateiro do powerpoint não entendeu nada do mundo real e da política….no mesmo dia Arthur Lira tem processo seu arquivado no STF.

J R Braña B.