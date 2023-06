O site do meu amigo Sorriso tá com enquete no ar.

E pergunta quem deve dar o nome para a ponte que sua excelência, o governador Gladsonc, está fazendo…

Tem lá o nome do meu amigo de vida toda vida, o Hermano…

O do ex-prefeito Ulisses…

O do tio do governador, Orleir, que foi governador…

E o meu favorito, Pe. Paolino…

Mas tenho quase certeza que o governo vai batizar de ponte Orleir Cameli…

O que, aqui pra nós, não é de todo ruim…nem injusto…

Com todos os seus problemas havido, o Barão, que um dia me chamou (eu era do Sind dos Bancários e reclamava da BR-364) para inaugurar a estrada de Sena, a homenagem não deixa de ser justa….

Mas eu voto em Pe. Paolino….

E Sena sabe que meu voto nunca deixaria de ser em Paolino.

Porque é ‘Sena Madureira do meu coração’…relembre e deixe cair uma lágrima…foi o último vídeo dele que fiz…

J R Braña B.