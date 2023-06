Sem entrar na resenha do senador com os médicos do Acre, o fato concreto é que o programa Mais Médicos, criado em 2013, no governo Dilma Rousseff, sofreu todo tipo de boicote de parte dos médicos do Brasil…da região sudeste e sul, especialmente.

Quem não lembra de médicos(as) brasileiros menosprezando médicos cubanos nos aeroportos quando estes começaram a chegar ao Brasil para trabalhar em locais que os profissionais daqui não queriam pisar…???

Todos lembram…

Fizeram tanto, que o governo Temer ‘Silvério dos Reis’ desfez o acordo com Cuba e o resultado foram os rincões brasileiros (inclusive do Acre) ficarem novamente sem atendimento médico.

Agora, o senador Alan Rick, que, equivocadamente, se opôs ferozmente à contratação necessária dos médicos do exterior lá em 2013 – está defendendo a contratação dos médicos brasileiros formados no exterior, o que é correto…

Se for essa a questão com o sindicato dos médicos, o senador tem razão…

O Acre e o Brasil precisam de médicos em todos os municípios, vilas, povoados etc…não importa suas nacionalidades nem onde se formaram…

E mais: o governo Lula já disse que ‘se os nacionais’ não preencherem as vagas abertas (como na primeira edição do programa Mais Médicos) chamará médicos estrangeiros, estrangeiros…

E o senador Alan Rick, dessa vez, não vai se opor, equivocadamente, a nenhum deles…nem aos cubanos….!

Né isso, Alan?!

J R Braña B.