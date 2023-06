GdA – O governador Gladson Cameli apresentou ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, a lista das principais prioridades do Acre que deve receber investimentos do governo federal na área de infraestrutura, durante reunião realizada por meio de videoconferência, nesta sexta-feira, 16.

Mais uma vez, o governante solicitou a manutenção e reconstrução das BR’s 364 e 317. As duas rodovias federais são responsáveis por interligarem a maioria dos municípios do estado com as demais regiões do país.

“Precisamos dessas rodovias em boas condições de trafegabilidade o ano inteiro. Além de ajudar a salvar vidas, essas estradas são fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do Acre”, pontuou Gladson.

(…)