Saúde do Estado realiza 209 cirurgias de catarata numa ação inédita em Rodrigues Alves e Mâncio Lima

GdA – (…)208 acreanos foram beneficiados pela ação do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

As cirurgias oftalmológicas foram realizadas de forma inédita em Mâncio Lima e Rodrigues Alves, entre os dias 16 e 20 deste mês. (…)

-Como programa de governo, seguimos com o compromisso de saúde especializada nas regionais, levando mais humanização dos serviços aos municípios, com as regionais minimamente estruturadas, sem a necessidade de deslocamento do paciente para a capital, Rio Branco – relata o titular da Sesacre, Pedro Pascoal.

