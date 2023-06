Antes assista o Papa dando um presente a Lula, feito nos escritórios do Vaticano, e mostra uma flor frágil…e a compara com a Paz….que é sempre frágil…como a Democracia…

A paz é uma flor frágil… pic.twitter.com/xPqUyvEdVz — oestadoacre (@Oestadoacre) June 21, 2023

Foi divertido ver a cara do ex-juiz lavajateiro Sérgio Moro vendo a aprovação do advogado que ele tentou humilhar durante as audiências de Lula em Curitiba.

Cristiano Zanin se comportou como um digno…

Muito diferente do ex-juiz, que apelou até pra fake news, ao perguntar ao aprovado-novo-ministro do STF se teria sido padrinho de casamento de Lula e Janja…(não foi…e já expliquei isso aqu).

Nas redes antissociais tamb̩m desespera-se, com a anu̻ncia do senado ao nome de Cristiano Zanin Рo ex-procurador lavajateiro DD, tamb̩m conhecido como Urru!, o Fachin ̩ nosso!.

Distante de tudo (9 mil km), mas com o controle nas duas mãos, o mestre em xadrez, o jogo, empodera o Brasil na Europa…

Aqui para nós, se fosse o Lula, hoje tomaria o melhor dos vinhos em comemoração….

Teria pedido a Francisco umas duas garrafas dos melhores que há no Vaticano.

Hoje foi uma das últimas pás de barro na tumba dos lavajateiros inimigos da democracia do Brasil.

Ainda falta a última…

J R Braña B.