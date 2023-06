Máquina DO ESPORTE – O mercado global de calçados esportivos atingirá faturamento de US$ 156,9 bilhões (R$ 780,7 bilhões) até 2028. Essa é a projeção da consultoria ReAnIn. Atualmente, o mercado de calçados esportivos arrecada anualmente US$ 95,2 bilhões, o que indica um grande crescimento nos próximos anos.

Segundo a ReAnIn, o crescimento do mercado ocorreu após mudanças profundas nas estratégias de venda por causa da pandemia de Covid-19. Com o fechamento das lojas físicas durante os períodos mais graves da crise sanitária, as marcas aceleraram os investimentos no e-commerce e nas estratégias de venda DTC (direct to consumer).

(…)

Entre os calçados esportivos, os tênis de corrida representaram mais de 33% de participação no mercado no ano passado, com ampla oferta de preços e modelos.