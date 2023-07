A dobradinha de Veja com Centrão

Parceria lança suspeitas sobre as relações de André Esteves, presidente do BTG e controlador da Abril, com Arthur Lira, presidente da Câmara

Luis Nassif, GGN – Duas reportagens de Veja, ontem(há quatro dias – oestadoacre.com), não deixam dúvidas sobre a armação do Centrão para se apossar do Ministério da Saúde. Não há nenhuma sutileza, nenhum disfarce: é lobby na veia, repetindo o período do chamado “jornalismo de esgoto”.

(…)

Se abrir mão do Ministério da Saúde para o Centrão, o governo Lula simplesmente acaba.

(…)

Grifo meu: oestadoacre, aqui do fim do mundo – disse isso em outras palavras dias atrás…

J R Braña B.