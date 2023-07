GdA – Com o tema “Loiceiros de Pernambuco – Arte da Terra, Poesia das Mãos”, a 23º Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) acontece em Olinda (PE), de 5 a 16 de julho. A maior feira de artesanato da América Latina tem mais de 5 mil expositores, artesãos de todo o Brasil e de diversos outros países, que ocupam 25 mil metros quadrados do Centro de Convenções de Pernambuco.

A ajuda de custo concedida pelo governo do Acre e o Sebrae/AC possibilitou a participação de nove artesãos acreanos na Fenearte. São biojoias, produtos de decoração, artefatos do látex, sementes, peças produzidas a partir do reaproveitamento de madeira, marchetaria e outros.

“Então, eu quero agradecer o apoio do governo do Acre e do Sebrae, para estarmos mais uma vez aqui. A feira é um sucesso, e o nosso estande é muito diversificado,” afirmou a artesã Márcia Lima.

A artesã Rodney Paiva afirmou: “Para nós, é realmente uma grande oportunidade poder participar. Os nossos produtos fazem muito sucesso aqui, e eu praticamente já vendi todo o meu estoque.”

“Este é o evento mais importante do artesanato brasileiro. O público é muito grande e o Acre já foi, por três vezes consecutivas, o estado que mais vendeu. Aqui o artesanato acreano consegue se destacar”, falou Aldemar Maciel, Coordenador de Turismo, Artesanato e Cultura do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AC).

Também participaram da feira: a coordenadora de Artesanato do Acre, Teresinha Messias; a diretora de Empreendedorismo, Keilla Lima; e o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

“Nós sabemos como é importante para o artesão participar de uma feira com esse porte, como é a Fenearte. Eu estou muito feliz em estar aqui e mais ainda em saber que as vendas são um sucesso”, disse o secretário Marcelo Messias ao visitar o estande do Acre, durante a Fenearte.