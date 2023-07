OGlobo – Objetivo é reduzir o longo tempo de espera dos que esperam a concessão de benefícios como aposentadoria e pensão. Hoje, há 1,9 milhão aguardando.

O governo Lula vai autorizar que servidores do INSS façam horas extras ao longo dos próximos nove meses para tentar diminuir a fila de 1,9 milhão pessoas que aguardam atendimento. O objetivo do governo é zerar a fila até o final do ano. Também estão em análise formas de ampliar consultas virtuais para determinados atendimentos.

(…)