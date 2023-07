A filha de um amigo e aliado político do presidente russo, Vladimir Putin, foi encontrada morta em seu apartamento, em Moscou. Natalia Bochkareva, de 44 anos, foi achada sem vida dentro do imóvel, no distrito de Presnensky. De acordo com informações preliminares, citadas pelos jornais “The Sun” e “Daily Mail”, não havia sinais de morte violenta na residência da mulher. O caso da empresária é a mais recente entre mortes misteriosas na elite russa que estão sob investigação da polícia local.

O Globo