o tomar conhecimento da decisão, o governador Gladson Cameli agradeceu a parceria com o Reino Unido e reiterou o compromisso do Poder Executivo de seguir em defesa da natureza e do desenvolvimento socioeconômico da população.

-Essa decisão do governo britânico nos alegra e, ao mesmo tempo, comprova que o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos em defesa da floresta e de seus moradores vem dando muito certo. O Acre é exemplo para o mundo e vamos avançar ainda mais. Queremos aliar alternativas que protejam o meio ambiente e melhorem a vida do nosso povo”, comentou.

Grifo meu: GdA não divulgou valores (????) que serão doados pelo Reino Unido (Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte).

J R Braña B.