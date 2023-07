Uma declaração conjunta entre os presidentes da França e de países da América Latina será divulgada nesta terça-feira (18) em prol de uma solução política para o fim do isolamento da Venezuela no contexto internacional.

O documento foi costurado em reunião à margem da Cúpula CELAC-União Europeia, nesta segunda-feira (17), entre os presidentes da França, Emannuel Macron, do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da Argentina, Alberto Fernández, da Colômbia, Gustavo Petro, a vice-presidenta da Venezuela, Delcy Rodríguez, e o representante da oposição venezuelana, Gerardo Blyde.

Diplomatas que tiveram acesso ao texto da declaração dizem que o foco será a necessidade de que uma solução política para a crise venezuelana levando em conta eleição livre em 2024.

De acordo com apuração de O Globo, a avaliação do governo da França é de que a presença do presidente de Lula nas mesas de negociação sobre a questão da Venezuela mudou a dinâmica do debate.

Na avaliação de Macron, a entrada do presidente brasileiro nas articulações para por fim a crise é decisiva.

“Lula é um elemento novo, porém determinante, já que o Brasil representa a principal potência demográfica e econômica da América Latina, com um peso determinante para influenciar a resolução da crise venezuelana e trazer um acordo entre as partes”, observou.

Em tempo: A vice-Presidente da República Bolivariana da Venezuela, Delcy Rodríguez, ao lado de Lula e Macron