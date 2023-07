Com o término do período de inscrições para a banca da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) da Universidade de Brasília (UnB) registrou 1.459 inscrições para a supervisão dos corretores e 10.775 inscrições para os avaliadores da banca.

O consórcio recebeu as inscrições até o dia 10 de julho, segunda-feira.

Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enem 2023 confirmou mais de 3,9 milhões de inscrições. O número indica uma retomada no que diz respeito ao aumento de participantes, se comparado aos dados do biênio anterior. O avanço registrado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é de 13,1%, em relação a 2022, quando foram 3.476.226; e de 14,2%, em relação a 2021, que teve 3.444.171 inscritos.

Calendário:

Inscrições do Enem : 05 a 16/05/2023

05 a 16/05/2023 Pagamento da taxa de inscrição: 21/06/2023

21/06/2023 Cartão da Inscrição: a partir do dia 16/10/2023

a partir do dia 16/10/2023 Aplicação das Provas: 05 e 12/11/2023

05 e 12/11/2023 Gabarito: 24/11/2023

24/11/2023 Resultado: 16 de janeiro (regular) e 13 de março (treineiros)

Treinamento dos avaliadores:

Curso a distância : 24 de agosto a 27 de setembro

24 de agosto a 27 de setembro Provas: 01/10/2023

01/10/2023 Resultado: 31/10/2023

Fonte: Portalpne