A Prefeitura de Rio Branco entrega à comunidade do bairro Placas a Unidade de Saúde da Família Deusimar Pinheiro, nesta sexta-feira (21), às 9h.

O local recebeu reforma total: revestimento cerâmico nas paredes, pinturas externa e interna, revisão de cobertura, troca da rede elétrica, ampliação das salas de recepção, de odontologia e da copa e, principalmente, troca de portas com largura apta para atender os usuários de cadeiras de rodas.

A obra teve a duração de quatro meses e foi custeada com recursos próprios do Município no valor de R$ 354.514,51 (trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos).

Data: 21/7 – Sexta-feira

Horário: 9h

Local: USF Deusimar Pinheiro – Endereço: Rua Doze de Outubro, 524 – Placas