O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) lançará na próxima terça-feira, 1º de agosto, o Balcão FNDE, novo canal de atendimento virtual ao público da autarquia. O projeto tem o objetivo de funcionar como mais uma opção de diálogo e assistência técnica aos cidadãos e gestores educacionais. No primeiro momento, a ferramenta terá o foco voltado ao atendimento de demandas relativas ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia da Educação Básica.

A presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba, reforça a importância do novo serviço. “Dentre as nossas missões está a de prestar assistência técnica qualificada para os entes federados, e é de suma importância para nós não só aprimorar esse serviço, mas criar mais canais para que ele ocorra com excelência. Esse é um projeto-piloto que queremos implementar para todas as nossas ações e programas, mas que vamos iniciar pela retomada das obras. O pacto é um grande e importante passo para a nossa educação, mas por se tratar de um projeto novo ainda gera muitas dúvidas nos gestores. A criação de um canal voltado principalmente para esse tema, na primeira fase, facilitará no momento de responder e auxiliar o público que busca essas informações.”

As chamadas serão respondidas por técnicos do FNDE que passaram por treinamentos voltados para prestar o melhor atendimento possível sobre a resolução das dúvidas acerca das obras paralisadas e inacabadas e auxiliar os entes em seus processos de repactuação.

Os atendimentos acontecerão via plataforma do Microsoft Teams, onde os entes vão poder agendar os encontros de forma on-line. O Balcão Virtual permite a organização de filas, com foco na experiência do usuário, e proporciona segurança e transparência, pois permitirá a gravação dos encontros.

O atendimento será realizado de segunda à sexta-feira, dividido de acordo com o perfil da obra.



OBRAS PARALISADAS: 9H ÀS 11H

OBRAS INACABADAS: 15H ÀS 17H

Para saber mais sobre o Balcão FNDE e agendar seu atendimento, acesse o link.

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação