do Banco da Amazônia – (…)a maior feira de negócios do Acre (…) se estenderá até o dia 06 de agosto no Parque de Exposição Wildy Viana. Com uma participação de destaque no evento, o Banco da Amazônia trará diversas novidades e estará de portas abertas em seu estande para receber interessados, clientes, parceiros e toda a sociedade.

De acordo com o Superintendente Regional do Acre em exercício, Auryllan Neres, a Expoacre tem crescido anualmente, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico do Estado, fortalecendo suas diversas cadeias produtivas.

“A presença do Banco da Amazônia na feira será constante, oferecendo atendimento e soluções sustentáveis para todos os segmentos da economia acreana, desde médios e grandes negócios até microcréditos para pequenos produtores e micro e pequenas empresas. Em parceria com o Governo do Estado, Federações, Sebrae, Fornecedores e Consultores, o Banco se coloca à disposição da sociedade acreana na busca por um desenvolvimento mais justo e sustentável na região amazônica”, afirmou Auryllan Neres.

(…)

Grifo meu: Basa precisa direcionar atenção para a pequena empresa igual ao tratamento dado ao agronegócio…é muito desproporcional os benefícios….o Acre já teve mais peso nas decisões do Banco da Amazônia…hoje….

J R Braña B.