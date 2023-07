No início deste mês de Julho, o Ministério da Defesa (MD) realizou a cerimônia de abertura da nova operação do projeto Rondon, a “Sentinelas Avançadas”, em Porto Velho (RO). A Iniciativa, que conta com a participação de 252 professores e estudantes de instituições públicas e privadas de ensino superior do Brasil, beneficiará 12 municípios do estado de Rondônia. Com o apoio das Forças Armadas, a ação ocorre em prol do fortalecimento da soberania, da cidadania e do desenvolvimento sustentável, e já beneficiou mais de 2 milhões de brasileiros.

A Sentinelas Avançadas abrange soluções em áreas como educação, esporte, tecnologia, cultura, segurança pública, saúde, assistência social e meio ambiente, entre outras. Chamados de “rondonistas”, docentes e alunos foram transportados em uma aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro para Porto Velho (RO), no dia 5 de julho.

Da capital rondoniense, no sábado (8), os “rondonistas” partirão para 12 municípios do estado: Alta Floresta D’oeste, Alto Alegre dos Parecis, Campo Novo de Rondônia, Castanheiras, Costa Marques, Nova Brasilândia D’oeste, Novo Horizonte do Oeste, Parecis, Primavera de Rondônia, Santa. Luzia D’oeste, São Felipe D’oeste e Seringueiras.

Os professores e universitários serão responsáveis por promover oficinas para fomentar melhorias em cada área de conhecimento. Durante o projeto, cada município beneficiado receberá, por um período de 13 dias, equipes formadas por rondonistas, como a Amanda Simolini, universitária integrante do Rondon. Para ela, essa é uma oportunidade de interação e troca de conhecimento. “Eu comecei achando que iria ter muito o que passar, mas estou chegando no projeto com muita vontade de aprender, conhecer e trocar experiências com muita gente. Quero sair um pouco mais transformada, melhor do que cheguei”, disse.

Projeto Rondon – É uma ação interministerial de cunho político e estratégico do Governo Federal, coordenada pelo MD. A primeira operação do projeto Rondon, chamada de “Operação PILOTO” ou “Operação ZERO”, foi realizada em RO, em julho de 1967, durante as férias dos universitários. A equipe pioneira foi integrada por trinta alunos e dois professores da Universidade do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Nos últimos 18 anos, o Rondon realizou 89 operações e levou ações transformadoras a um total de 1.296 municípios. Presente em quase todas as unidades da federação, o programa já capacitou 24.628 rondonistas e formou mais de dois milhões de multiplicadores de conhecimento entre estudantes, produtores, agentes públicos, professores e lideranças locais.

