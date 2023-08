Quatro capitais brasileiras assumiram a liderança no ranking do Monitora Pnatrans. Criado pelo Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a iniciativa tem o objetivo de dar mais visibilidade às ações adotadas por órgãos e entidades do país em cumprimento a metas e compromissos previstos no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

“Todos os órgãos e entidades que possuem ações previstas no Pnatrans deveriam informar seus resultados no Painel, de modo a oferecer transparência ao que vem sendo feito para que se cumpra com o objetivo de reduzir as mortes e lesões no trânsito”, destaca o secretário nacional de Trânsito, Adrualdo Catão.

Melhores colocações

– O destaque desta semana é Belo Horizonte (MG), que já lançou 13 resultados no Painel Pnatrans, assumindo o primeiro lugar entre as capitais federais no ranking da iniciativa.

– Curitiba (PR) ocupa o segundo lugar, com oito lançamentos.

– Manaus (AM) vem em terceiro lugar, com cinco resultados.

– Salvador (BA) aparece na sequência, com uma inclusão no sistema.

Na lanterna

– Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB) e Rio Branco (AC) já estão cadastradas e ativas no Painel Pnatrans, mas ainda não lançaram suas ações na ferramenta.

– Vitória (ES) está cadastrada, porém, inativa, sendo necessária a finalização do cadastro por parte do município.

– As seguintes capitais federais ainda não fizeram o cadastro no Painel Pnatrans: Aracaju (SE), Belém (PA), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Macapá (AP), Maceió (AL), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), São Paulo (SP) e Teresina (PI).

Por que o Pnatrans é importante?

– Para que as taxas de morte por grupo de habitantes e por grupo de veículos baixem pela metade até 2028, os signatários do Pnatrans receberam orientações para colocarem em prática cerca de 160 ações prioritárias. Hoje, todas as unidades da Federação e 36 entidades já firmaram o termo de compromisso para reduzir as mortes e lesões no trânsito.

– Dentre os resultados lançados até o momento no Painel se destacam a execução do programa de implantação de travessias seguras para pedestres e a elaboração de projetos pilotos para implementação de segurança viária em áreas escolares.

Fonte: Ministério dos Transportes