Cenário de uma imensa variedade de belezas naturais únicas, o Brasil conquistou mais um relevante reconhecimento internacional: o de melhor país do mundo para o ecoturismo! A informação consta do Indice de Ecoturismo da revista norte-americana Forbes, uma das mais conceituadas publicações de economia e negócios do planeta, que elaborou um ranking classificando as 50 melhores nações dedicadas à prática.

A lista da Forbes Advisor confere uma nota de 94,9 ao Brasil, muito à frente de países como México (86) e Austrália (84), respectivamente o segundo e o terceiro colocados na seleção. O Brasil é apontado como líder em biodiversidade entre todos os destinos avaliados, com mais de 43 mil espécies de animais e plantas, além de abrigar o Complexo de Conservação da Amazônia Central, voltado à proteção de exemplares ameaçados de extinção.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comemora o título e frisa o empenho do governo federal para o desenvolvimento sustentável do setor. “O reconhecimento reforça a percepção de que o Brasil voltou a ter um forte compromisso com a conservação da natureza, uma de nossas maiores virtudes. Premissa essencial para que o turismo converta essa riqueza natural em geração de emprego e renda, com o aproveitamento sustentável do ambiente”, observa.

O índice da revista considera fatores como o número de espécies animais e vegetais encontradas em um país, a quantidade de espécies por 10 km², a porcentagem de terras protegidas e o número de Sítios do Patrimônio Natural da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O ranking se baseia, ainda, no desempenho ambiental, determinado por quesitos como qualidade do ar e emissão de CO2 (em toneladas per capita).

INICIATIVAS – O desenvolvimento sustentável do turismo constitui uma das premissas do governo federal, que adota várias iniciativas na área. Uma delas é a participação inédita do Ministério do Turismo na construção interministerial do Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia (PPCDAm), liderado pela Casa Civil da Presidência da República e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Conforme o plano, cabe ao MTur incentivar e fomentar o ecoturismo e o turismo regenerativo como estratégias de desenvolvimento econômico e regional, com a devida conservação ambiental e o uso sustentável de recursos naturais. A Pasta também passou a contar, desde o início de 2023, com uma Secretaria Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo, voltada à organização de ações de fortalecimento do turismo sustentável no país.

Por meio da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso e Conectividade (RedeTrilhas), o MTur, em parceria com o MMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), busca estimular o ecoturismo, gerar oportunidades de emprego e renda e promover os percursos como instrumentos de conservação. Atualmente, há 7 trilhas reconhecidas (1.914 km) e outras 10 (2.585 km) seguem em processo de reconhecimento. (Saiba mais AQUI)

O Ministério do Turismo também disponibiliza o Mapa Brasileiro do Turismo Responsável, que destaca roteiros, experiências e destinos turísticos de todo o país com boas práticas de sustentabilidade e estimula a difusão de ações. O sistema serve de referência para novas soluções e investimentos públicos e privados na área, além de representar uma importante fonte de consulta a turistas e à sociedade civil em geral. (Saiba mais AQUI)

Fonte: Ministério do Turismo / Por André Martins