GdA – O governador Gladson Cameli entrega o Museu dos Povos Acreanos, neste domingo, 6 de agosto, data da comemoração do início da Revolução Acreana. Obra que fortalece a cultura no estado, o novo espaço, que ocupa o prédio construído na década de 1960, que abrigou o Colégio dos Padres e o Colégio Meta, foi totalmente revitalizado com recursos próprios do governo estadual e do Banco Mundial, ganhando as condições ideais para o conforto do público.

